انطلقت مساء اليوم الخميس، عملية التصويت على التعديلات الدستورية بسفارة مصر في نيوزيلندا، حيث بدأ توافد عدد من أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في ويلنجتون، حيث يعمل طاقم السفارة على تيسير عملية التصويت تحت إشراف رئيس البعثة السفير طارق الوسيمي.

وقال السفير طارق الوسيمى، سفير مصر لدى نيوزيلندا لـ"الوطن"، إن السفارة استعدت تماما لاستقبال المواطنين للتصويت، مؤكدا وجود تنسيق مع السلطات النيوزيلندية لضمان تأمين العملية من الخارج وإجراءها في سهولة ويسر، موضحا أن التصويت بدأ قرب منتصف الليلة بتوقيت مصر، والتاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في نيوزيلندا، بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت السفارة المصرية في نيوزيلندا دعوة أبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر البعثة في ويلنجتون.