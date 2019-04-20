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الخطايا العشر لـ«الخطيب»

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محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بلجان الاستفتاء في الداخلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بلجان الاستفتاء في الداخلة

بالصور| أعضاء "النور" يواصلون الحشد للمشاركة في الاستفتاء

بالصور| أعضاء "النور" يواصلون الحشد للمشاركة في الاستفتاء

الشباب يعود للمشهد من جديد: "قلنا نعم.. إدينا غيره 30 سنة هيحصل إيه؟"

الشباب يعود للمشهد من جديد: "قلنا نعم.. إدينا غيره 30 سنة هيحصل إيه؟"

"تعليم الوطنية في الصغر".. الأحفاد أبطال الاستفتاء على تعديلات الدستور

"تعليم الوطنية في الصغر".. الأحفاد أبطال الاستفتاء على تعديلات الدستور

عاجل| "الوطنية للانتخابات": كنا مستعدين في أي وقت لإجراء الاستفتاء

عاجل| "الوطنية للانتخابات": كنا مستعدين في أي وقت لإجراء الاستفتاء

الأمين العام لجامعة الدول العربية يدلى بصوتة فى الاستفتاء على الدستور

الأمين العام لجامعة الدول العربية يدلى بصوتة فى الاستفتاء على الدستور

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بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

بالصور| حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

بالصور| حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

"خليك إيجابي وشارك".. 'توك توك" لنقل الناخبين بالمجان أمام لجان شبرا

"خليك إيجابي وشارك".. 'توك توك" لنقل الناخبين بالمجان أمام لجان شبرا

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