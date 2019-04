View this post on Instagram

المشاركة في #التعديلات_الدستورية واجب وطني علي كل مصري ويجب علي المصريين النزول لإدلاء بأصواتهم والمشاركة في مصير بلدهم المشوار لِسَّه منتهاش ولسه صعب ولازم علي كل مصري يكون قد التحدي اللي البلد فيها ومنديش فرصة للأعداء أنهم يشمتوا فينا وربنا يحمي بلدنا #مصر من كل شر يارب ويحفظها #نادية_الجندي