فى مشهد عناق بين الهلال والصليب، شهد اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الداخل، اليوم، مشاركة كبيرة من رجال الدين، مسلمين وأقباطاً، حيث أدلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته فى الاستفتاء بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة، بمصر الجديدة، كما أدلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته فى لجنة مدرسة السرايات الإعدادية بنات بحى الوايلى.

وأدلى الشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بصوته فى الاستفتاء بلجنة المدرسة التجريبية للغات بالمقطم، ووجه «الأزهرى» كل مواطن بأن يذهب ليقول ما يمليه ضميره دون إملاء من أحد، وطالب «الأزهرى» كل مصرى بأن يذهب إلى صناديق الاقتراع ولا رقيب عليه سوى الله، موجهاً رسالة للمصريين: «أكثروا فى سجودكم من الدعاء بأن يفيض الله تعالى على مصر من رزقه الواسع وخيره الكثير».

وشارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فى التصويت على الاستفتاء بمقر السفارة المصرية بالعاصمة البحرينية، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى المقام برعاية الملك حمد بن عيسى، ودعا جموع المصريين إلى المشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى الكبير، الذى يبعث برسالة إيجابية إلى الدنيا كلها، ويعكس اصطفاف جميع أطياف الشعب المصرى للعبور بمصر إلى المستقبل.

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وأدلى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بصوته فى لجنة مدرسة «الحسين الإعدادية بنات» بحى الحسين، مؤكداً أن المشاركة فى الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطنى، داعياً المصريين إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى، وأضاف: «المشاركة الواعية دليل تقدم الأمم»، فيما أدلى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بصوته فى اللجنة رقم (3) بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال سابقاً، الروضة الإعدادية بنين حالياً، بمنيل الروضة، مؤكداً أهمية المشاركة، قائلاً: «يجب أن نكون يداً واحدة فى اصطفاف وطنى كبير لخدمة وطننا وأمانه وتقدمه واستقراره».

وحرصت قيادات الكنائس المصرية «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، حيث أدلى القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته فى لجنة مدرسة الجبرتى بالنزهة، وأدلى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، بصوته فى لجنة المدرسة العسكرية الثانوية بكوبرى القبة، وقال عقب تصويته: «المشاركة واجب وطنى وعلى كل المصريين القيام به».

وأدلى الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، بصوته، فى مدرسة «فتحية بهيج» فى عابدين، فى الوقت نفسه الذى كان يدلى فيه عدد من الشيوخ بأصواتهم، وعبر «بطرس» عن سعادته بتنظيم اللجان الانتخابية قائلاً: «اللجان منظمة والجميع من الصغار للكبار حرص على الذهاب للجان الانتخابية والإدلاء بصوته، ومن اللافت للنظر وجود أكثر من ٥٠ شيخاً باللجان، بالتكاتف مع الأقباط، رغم عدم ترتيبنا للأمر، وكان المسئول عن تنظيم حضور الشيوخ إلى اللجان الانتخابية عدد من الشباب، وتقابلنا مع إخواننا فى الوطن فى اللجنة صدفة».

وأضاف الأب «بطرس»: «وجود عدد كبير من الشباب خارج اللجنة معبرين عن سعادتهم بإتمام العملية الانتخابية باستفتاء الدستور من خلال الرقص والغناء، فالوطن بحاجة إلى دعم الشعب بكل طوائفه، والسلبية لم تكن أبداً حلاً لبناء البلد، وهدفنا الأساسى توصيل رسالة أساسية بأن مصر ستظل باقية وصامدة فى مواجهة الأعداء».

وفى كفر الشيخ، ارتدى عشرات الأئمة «زياً موحداً»، «جلباب وعمة وقفطان» خلال قيادتهم مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية بأعلام مصر، انطلقت من أمام مديرية الأوقاف وقادها الشيخ سعد الفقى، وكيل الوزارة بالمحافظة، وقال الأئمة إن «الدستور ليس نصاً قرآنياً ولا حديثاً نبوياً، وقد تمت صياغته فى ظروف استثنائية وبالتالى فتعديله أمر طبيعى لأننا أعلم بشئون دنيانا».

وأدلى الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، بصوته بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة ناصف الإسلامية الإعدادية، وشدد فى تصريحات له على ضرورة الخروج للقيام بهذا الواجب الوطنى، وحث رؤساء الكنائس الأقباط على المشاركة فى الاستفتاء، حيث أكد البابا تواضروس أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور من حقوق المواطنة.

وأدلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، بصوته فى لجنة مدرسة الثانوية بنات شبرا الخيمة، والأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، بلجنة رقم 68 بمدرسة الثانوية بنين بحى قلينى بمدينة مغاغة بالمنيا، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، بصوته فى لجنة مدرسة العباسية التجارية بنات، والأنبا غبريال، أسقف بنى سويف، فى مقر لجنته بمدرسة القومية الابتدائية ببنى سويف، كما حرص الأنبا ديمتريوس، أسقف ملَّوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، على المشاركة مع بعض كهنة الإيبارشية ولجنة العلاقات العامة بالمطرانية.