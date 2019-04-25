أغلقت السلطات في سريلانكا، الطريق الرئيسي لمطار العاصمة كولومبو، بعد الاشتباه في وجود سيارة مفخخة، بحسب "رويترز" في نبأ عاجل.

وطلبت السلطات في سريلانكا من العاملين في البنك المركزي، البقاء في مقر عملهم لاحتمال وقوع انفجار بالقرب من مقر البنك، وفقا لـ"سكاي نيوز".

يذكر أن سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد الماضي، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي، أسفرت عن سقوط 290 قتيلا و 500 جريح ، حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

وأعلن وزير دفاع سريلانكا، اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم في أعقاب الانفجارات، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

فيما أعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.