عقد حزب التجمع، اليوم، مؤتمره العام الثامن لانتخاب رئيس الحزب، و4 نواب له، و20 عضواً بالمكتب السياسى للحزب.

وترشح سيد عبدالعال، رئيس الحزب الحالى، منفرداً على المنصب مُجدداً، وكل من محمد سعيد وهيثم شرابى على منصب الأمين العام، فيما يتنافس ٥ على منصب نائب رئيس الحزب، هم: «عاطف مغاورى وهلال الدندراوى وعادل وديع وفريدة النقاش وأحمد بلال».

أُغلق باب التصويت فى المؤتمر العام الثامن لحزب التجمع، اليوم، فى الخامسة مساءً، وبدأت عملية الفرز خلال مثول الجريدة للطبع.

وقال سيد عبدالعال، رئيس الحزب، فى كلمته إن التجمع يسعى لنهوض جديد فى حركة الصراع الاجتماعى والسياسى، تعبيراً عن مقاومة اجتماعية وسياسية للتوحش الرأسمالى المتحالف مع قوى التأسلم السياسى، فى منظومة متكاملة من الفساد استمدت وجودها من ممارسات نظام ما قبل ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن التحديات التى رصدها برنامج الحزب الانتقالى تتطلب تجاوز الكثير من العوائق، وأخطرها تشتت وانقسام قوى اليسار ودعم بنية الدولة وتقوية مؤسساتها المختلفة، مع إزالة كل العوائق أمام المشاركة الشعبية الديمقراطية، والتصفية الفكرية والسياسية للتنظيمات الإرهابية، عبر عملية إرادية من التحديث للخطاب الدينى والتمكين للثقافة البديلة.