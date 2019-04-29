حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا، اليوم، من أن الجماعة التي نفذ عناصرها تفجيرات، الأسبوع الماضي، يخططون للمزيد من الهجمات خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات بالشرطة السريلانكية- وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات"، مضيفا أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون زي الجيش ويستخدمون سيارة (فان) قد يشاركون في تنفيذ الهجمات".

وتكثف السلطات السريلانكية من الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد كافة، واعتقل العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات الـ21 من أبريل التي استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 300 شخص.