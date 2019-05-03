بالفيديو| "مصر تستطيع" يعرض تقريرا من داخل أحد معامل "قومي البحوث"

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، فيديو يظهر العمل داخل المعامل المتخصصة في المركز القومي للبحوث لتقديم طرق غير تقليدية لمكافحة العدوى والفيروسات.

وقال الدكتور صابر أحمد إبراهيم، مشرف على معمل دراسة الخواص السطحية للمواد النانومترية بالمركز القومي للبحوث، إن المعمل يخدم مجالات كثيرة للغاية، باستخدام تقنيات النانوز متناهية الصغر.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، أن المركز يجري مسحًا شاملًا للأغذية المصابة بالفطريات والسموم الفطرية للوقوف على حالة الأغذية المصرية.