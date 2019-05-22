أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 17648 فرصة عمل خلال شهري مايو ويونيو 2019، وفقا للنشرة القومية للتشغيل.

وتستعرض "الوطن" قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل والتى يتوافر فيها "17648" فرصة عمل متوفرة لمختلف المجالات برواتب تصل إلى 9000 جنيه، وذلك على النحو التالي: