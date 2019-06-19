أعضاء بالكونجرس يستنكرون قرار ترامب بإرسال 1000 جندي للشرق الأوسط

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-6-2019 في مصر
أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-6-2019 في مصر
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حظك اليوم الأربعاء 19-6-2019 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي
حظك اليوم الأربعاء 19-6-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي
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