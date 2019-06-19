أعضاء بالكونجرس يستنكرون قرار ترامب بإرسال 1000 جندي للشرق الأوسط

استنكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، قرار الرئيس دونالد ترامب، بإرسال البنتاغون ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وطالب الكونجرس "ترامب" بتوضيح عاجل لهذا القرار، خاصة أن الكونجرس لم يعلن الحرب على إيران، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم"