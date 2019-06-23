"الهجرة" تكرّم مصريا لنجاحه في الخارج: تقلد مناصب رفيعة بأستراليا

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع نجيب قلدس نائب مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز سابقا، وأحد المصريين أصحاب الدور الفاعل والبارز في أستراليا، لما حققه من إنجازات عدة خلال فترة عمله، حتى شغل منصب نائب وزير داخلية مقاطعة ولاية نيو ساوث ويلز، كما تولى التحقيق في عدد من القضايا الدولية المهمة.

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة، لقلدس، عن فخرها وسعادتها بما حققه من مسيرة نجاح وعطاء كبيرة في عمله كمصري بالخارج، مضيفة أنّه نموذجا للإصرار على النجاح وتحقيق الذات، إذ سافر من أسيوط قبل 30 عاما والتحق بكلية الشرطة في أستراليا، حتى وصل إلى منصب نائب مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أكبر الولايات الأسترالية، قبل أنّ يتقاعد ويتم الاستعانة بخبراته في قضايا دولية.

كما هنأت مكرم، قلدس على ما تقلده من مناصب رفيعة المستوى طيلة فترات عمله، واختياره لقضاء مهمات صعبة تدل على مدى كفاءته وتفانيه في العمل، إذ تم تكليفه من شرطة نيوزيلندا بمراجعة تقارير الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، وتقديم ما توصل إليه للسلطات النيوزيلندية، إضافة إلى تعيينه كمُفوض لدى لجنة العدالة والمُسائلة الدولية، والتي تجمع الأدلة عن أهوال وجرائم الحرب بسبب النزاعات في سوريا والعراق - عمله الحالي.

من جانبه، وجّه قلدس الشكر لمكرم، على تهنئتها له، مؤكدا اعتزازه التام بمصريته، وأنّه رغم كل هذه الفترة من الهجرة خارج مصر، إلا أنّ الطباع المصرية ظلت متأصلة فيه وقادته نحو ما وصل إليه من نجاح في عمله رغم طبيعته الشاقة.

وتابع: "قضيت 35 عاما في شرطة نيو ساوث ويلز بسيدني، آخر 10 سنوات منها كنائب مفوض تحت خدمته 15 ألفا من أصل 20 ألفا، وتقاعدت رسميا قبل عامين، وكنت قائد التحقيقات في أكبر قضية جنائية في الشرق الأوسط، وهي مقتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان و21 آخرين، لدى لجنة المحكمة الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة بين أعوام 2004/2008، المتهم فيها 5 أشخاص.

وأردف: "كذلك كنت قائد التحقيقات لدى لجنة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا التابعة للأمم المتحدة المتهم بها النظام الحاكم 2016، كما توليت منصب نائب مفوض لكبير مستشاري الشرطة لقوات التحالف بالعراق مهمتي إعادة بناء الشرطة العراقية بعد سقوط صدام 2004/2005".