بالصور.. شيبة ولوردينا وبرسيلا يشعلون حفل "بو ايلاند" بالساحل الشمالي

أشعل المطرب الشعبي أحمد شيبة، والراقصتان لوردينا وبرسيلا، حفل شاطئ "vibes" داخل "بو ايلاند" في الساحل الشمالي.

وأشعل شيبة وصلات الرقص بجوار حمام السباحة بشاطئ " vibes "علي أغانيه الشعبية المميزة منها "آه لو لعبت يا زهر"، "يعلم ربنا"، "خلوني ساكت"، "بيحسدوني لما أضحك".. وغيرها ممن طالب بها رواد المكان.

وشاركت في إحياء سهرات شاطئ "vibes" الراقصتان "لوردينا وبرسيلا"، وقدمتا العديد من وصلات الرقص تفاعل معها الشباب، وبخاصة الفتيات اللاتي دخلن معهما في منافسات متتالية وسط أجواء مليئة بالبهجة والموسيقى.

حملت سهرات شاطئ vibes لافتة كامل العدد ويقوم ال dj العالمي ياسر الحريري بتنظم حفلات المكان طول موسم صيف 2019.