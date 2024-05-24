افتتاح مسجدين جديدين في البحيرة بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، افتتاح مسجدين جديدين بمركزي كفر الدوار وأبو حمص، بتكلفة إجمالية 4 ملايين و500 ألف جنيه.

افتتاح مسجدين في البحيرة

- مسجد الحمرة البحري بقرية العرقوب - كفر الدوار، على مساحة 335 متر، بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد أبو حسين بقرية بطورس - أبو حمص، على مساحة 165 متر مربع، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير

وجاءت خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير.. وما على الحاج قبل سفره».

وأكد نص الخطبة، أن الحج رحلة إيمانية عظيمة تهوى إليها قلوب المؤمنين، وتشتاق لنفحاتها نفوس المحبين الصادقين؛ إجابة لدعوة سيدنا ابراهيم عليه السلام.

كما أن الحج مِن أعظم العبادات التي يتجلى فيها كمال الإيمان بكمال التسليم لله عز وجل، فأعمال الحج مبنية على حسن الاتباع والتسليم لله (عز وجل) وكمال الإيمان به.

محافظ البحيرة يؤكد حرص الدولة على بناء المساجد

من جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة، لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المتطرفة.