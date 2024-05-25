طريقة التقديم للانضمام لفريق رواد وعلماء مصر.. ما الأوراق المطلوبة؟

شرحت الدكتورة آمال موافي، مدير برنامج رواد وعلماء مصر، طريقة التقديم لفريق رواد وعلماء مصر والمنح الجامعية، موضحة أن ذلك يتم من خلال استمارة التقديم المتاحة عبر صفحة التعليم العالي، بالإضافة إلى أنها متاحة أيضًا على صفحات الجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أنه يوجد على هذه الصفحات مجموعة من الأسئلة والأجوبة، وهي الأكثر شيوعاً التي من الممكن أن يفكر فيها الطالب أو ولي الأمر عند التقديم لهذه المنحة.

أهمية الأنشطة التوعية للتقديم في رواد وعلماء مصر

وأكدت «موافي»، خلال لقائها مع الإعلاميين محمد الشاذلي هدير أبو زيد، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ضرورة أن يكون الطالب لديه بعض من الأنشطة الاجتماعية التي تخدم المجتمع، مثل «أن يكون عمل نشاط تطوعي في القرية أو المدينة التي يعيش فيها أو لديه مهارات القيادة في المدرسة أو الجامعة، وورقة تثبت ذلك»، موضحة ان التقديم لهذه المنحة قبل يوم 31 مايو هذا العام.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم في فريق رواد وعلماء مصر والمنح الجامعية، تتمثل في شهادة القيد للثانوية العامة، ومفردات مرتب ولي الأمر أو البطاقة الضربية، بالإضافة إلى ورقة بيان درجات الثانوية العامة، موضحة أن رواد وعلماء مصر تؤخذ من 85% لمجموع الثانوية العامة باستثناء مدراس وزراعة وتمريض تأخذ أقل من 85%، مؤكدة على أن النسبة تحدد على حسب متوسط درجات هذا العام.