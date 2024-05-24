ضبط عامل بتهمة تزوير الشهادات الجامعية في أسيوط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ترويج عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط وله معلومات جنائية، لبيع شهادات جامعية مزورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته «هاتف محمول (بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي) – عدد من الشهادات الدراسية المزورة ممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة - 460 طابعا مزورا لجهات تعليمية مُتعددة – جهاز لاب توب – عدد من الأدوات والأجهزة والأوراق المستخدمة في التزوير»، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.