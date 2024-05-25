نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالقليوبية.. ظهرت الآن بالدرجات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالمحافظة ظهرت الآن في المدارس وجار توزيعها على الطلاب بالدرجات.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» أن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية بالمدارس عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح وإعداد النتيجة حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني منتصف الشهر الجاري ويحصل الطالب على النتيجة بالدرجات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية

أضافت أن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية ظهرت الآن وجار تسليمها للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس ومن المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية عقب تسليم المدارس نسخ النتيجة لأقسام شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة في 13 إدارة تابعة حيث يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم علي أن يتم مراجعة الدرجات وإخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص وتعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقه له

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن توزيع نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني كالتالي:

اللغة العربية 80

اللغة الإنجليزية 60

الدراسات 40

الرياضيات 60

العلوم 40

المجموع الكلي 280