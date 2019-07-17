أعلنت شركة مترو الأنفاق، عن تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60 كم/س بدلًا من 80 كم/ س، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الفضالي: حركة القطارات منتظمة.. وتجهيز وحدات إسعافية بالمحطات استعدادا للطوارئ

وقال المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، إنَّه تمّ إصدار تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة، حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، مشيرا إلى أنَّ حركة القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يعوق حركة الرحلات، موضحًا أنَّ الحرارة الشديدة لن تؤثر على انتظام سير القطارات بالخطوط الثلاثة.

وأشار "الفضالي"، لـ"الوطن" إلى أنَّ قطارات المترو تقل نحو 4 ملايين و700 ألف راكب يوميًا بالخطوط الثلاثة، مبينًا أنَّه تمّ تجهيز وحدات إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة التي ممكن أن تسببها ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارًا، في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربًا ويكون معتدل ليلًا على كل الأنحاء، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 42 درجة.