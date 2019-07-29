قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه من الضروري توقيع جزاءات رادعة لكل من يرتكب جرائم ضد المدنيين في ليبيا بسبب وجود زيادة غير مقبولة من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي منذ بداية الأعمال العدائية القتالية في ليبيا.

وأضاف "سلامة" خلال كلمه له بجلسة لمجلس الأمن، أن ما تشهده ليبيا من نزاعات وتصعيد كامل على ضفاف جانبيها هو أمر غير مقبول، حيث أن قرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى، موضحا أن الهدنة ستجري على خلفية عيد الأضحى يجب أن يصاحبها تدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتناحرة، والذي من الضروري أن يشمل تبادل للأسرى، وإطلاق للمحتجزين تعسفيا أو المختطفين وتبادل رفات القتلى.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، أنه من الضروري العمل المشترك لوقف الأعمال القتالية بخلاف تنفيذ كامل لحظر الأسلحة ومنع تدفق المزيد منها للمسرح الليبي وتعزيز الامتثال التام للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل الأطراف الدولية هناك، مشيرا إلى أنه من الضروري عقد اجتماع للأطراف المؤثرة في ليبيا للوصول إلى قرارات ملزمة لكافة الأطراف من شأنها وقف الصراع الدائر هناك.