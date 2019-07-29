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الخارجون من جنة الأهلي والزمالك

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إهداء مكتبة من إصدارات وزارة الثقافة إلى الكنيسة المرقسية

إهداء مكتبة من إصدارات وزارة الثقافة إلى الكنيسة المرقسية

"بنسبة تصل إلى 67%".. أسيوط وسوهاج الأعلى فقرا في مصر

"بنسبة تصل إلى 67%".. أسيوط وسوهاج الأعلى فقرا في مصر

"مهرجان الجونة" يفتح باب التقديم للمنصة السينمائية بدورته الثالثة

"مهرجان الجونة" يفتح باب التقديم للمنصة السينمائية بدورته الثالثة

المالية: 660 مليار جنيه حصيلة ضريبية.. وإنهاء فحص 90 ألف ملف طعن

المالية: 660 مليار جنيه حصيلة ضريبية.. وإنهاء فحص 90 ألف ملف طعن

فيديو.. أول متحف تحت الماء بالسعودية

فيديو.. أول متحف تحت الماء بالسعودية

محافظ المنيا يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر

محافظ المنيا يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر

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"إبيفانيوس".. أيقونة الزاهدين

"إبيفانيوس".. أيقونة الزاهدين

"واتس آب" يجهز تحديثا جديدا "سيزلزل العالم"

"واتس آب" يجهز تحديثا جديدا "سيزلزل العالم"

"كريستين" تساهم فى تغيير حياة اللاجئين: الإنجليزى هو الحل

"كريستين" تساهم فى تغيير حياة اللاجئين: الإنجليزى هو الحل

"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

مدرسة كرة قدم لبنات النوبة.. مشروع لاكتشاف مواهب الجنوب

مدرسة كرة قدم لبنات النوبة.. مشروع لاكتشاف مواهب الجنوب

"دمشق العائلى".. أول نادٍ اجتماعى للسوريين فى مصر

"دمشق العائلى".. أول نادٍ اجتماعى للسوريين فى مصر

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