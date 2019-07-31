تحقق النيابة العامة في واقعة وفاة ضابط وأمين شرطة وموظف، في حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة - السويس"، حيث انتقل فريق من النيابة، وعاين الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت النيابة دفن الجثث بعد الكشف الطبي الظاهري عليهم، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق "القاهرة - السويس"، وتبين من الفحص أنه في أثناء توقف سيارة شرطة على جانب الطريق، اصطدمت بها سيارة ملاكي مسرعة، وأسفر الحادث عن وفاه ضابط وأمين شرطة وقائد السيارة الملاكي، ونقلت الجثامين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.