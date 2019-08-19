قال اللواء الطاهر أبو هاجة مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إن قوى الحرية والتغيير لديهم مشاورات حول اختيار الأعضاء الذين سوف يمثلونهم في مجلس السيادة وطالبوا بتأجيل وتمت الموافقة عليه باعتبار أن من حقهم التشاور أكثر لاختيار الشخصيات التي تمثلهم.

وأوضح أبو هاجة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي على قناة "Dmc"، أن مشاورات اختيار أعضاء ممثلي مجلس السيادة سوف تنتهي خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف أبو هاجة، أنه تم تجاوزالمرحلة الصعبة في تاريخ السودان وهي توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في السودان، ويعتبر اتفاق تاريخي لم يحدث في تاريخ السودان سوي مرتين تقريبا، وأنه لم يحدث أن يتم اتفاق بين جميع القوي السودانية مثلما تم مساء السبت الماضي، وإن ما تم إنجازه لا يمكن أن تواجهه عقبات في الفترة القادمة.

وأكد أن دور مصر كان وسيظل الدور المحوري والأساسي في هذا الإتفاق، وكل الدول الأشقاء العرب ودول المحيط الأفريقي الذين شاركوا في هذا الإحتفال بقوة، بحيث تمثل نقطة تحول في تاريخ السودان، وتعتبر المشاركة بمثابة دافع قوي لمضي السودانيون إلي الأمام.