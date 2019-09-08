القبض على خفير بحوزته بندقية ميري مسروقة منذ أحداث 2011

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على خفير بحيازته بندقية آلية، وكشفت التحريات عن أنّ البندقية مبلغ بسرقتها من قطاع الأمن المركزي بالجيزة عقب أحداث 2011، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، واستخدامه في أعمال الحراسة، وأقر بتحصله عليه من شخص يدعى "محمد ع" والمقيم ببلدته درنكه، وجار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وتحديد وضبط المتهم الهارب.