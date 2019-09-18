أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس ورام الله والضفة الغربية، ففي القدس، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند معسكر الجبل في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم نقلت لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، أما في رام الله، فأصيب طفل بجروح خطيرة جدا وآخرون بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.

وأشار شهود عيان، إلى أن الطفل أصيب بجروح بعد اقتحام عدد من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي القرية، جرى نقله إثرها إلى المستشفى الاستشاري قرب رام الله.

وفي شمال الضفة الغربية، أصيب خمسة مواطنين، في مدينة طوباس بالاختناق، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال اقتحم منطقة "الدينموميتر" في طوباس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولج الآخرون ميدانيا.