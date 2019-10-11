أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إجراء محادثات في العاصمة الإيطالية "روما"؛ استعدادًا لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع لروسيا وإيطاليا، وقالت في بيان إن مفاوضات عُقدت في روما؛ للإعداد لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع في روسيا وإيطاليا بصيغة "2+2"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الخارجية الروسية، أنه "تمت مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية للتعاون الثنائي والاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما تم بحث القضايا الإقليمية باستفاضة، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا وفنزويلا، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ "مجموعة تدابير مينسك" للتغلب على الصراع في أوكرانيا".

وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في اتصال هاتفي مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بورلي، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم "أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أجرى اليوم محادثة هاتفية مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بورلي، بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك".

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الدفاع فلورانس بورلي، كانا قد اجتمعا الشهر الماضي مع نظيريهما الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو في موسكو.