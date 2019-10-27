مدير "الخدمة الطبية": "طبيب الهلال" يتحسن.. ويعاني كدمات في جسده

طمأن الدكتور أحمد نصر الدين، مدير الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة الطبية، التابعة لقطاع مكتب وزير الصحة والسكان، الأطباء على حالة الطبيب مُقيم و. ص، الذي تم التعدي عليه من بعض المرافقين لأحد المرضى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقال "نصر الدين"، في تصريح لـ"الوطن"، إنه زار الطبيب في المستشفى الذي يُعالج فيه فجر اليوم، وأن حالته الصحية في تحسن، عدا بعض الكدمات والسحجات في جسده.

وأوضح أن هناك تنسيق يتم بين الوزارة، وغرفة عمليات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بشأن التعدي على الطبيب، وأنه تم إلقاء القبض بالفعل على المعتدين على الطبيب.

وأشار إلى أنهم مستمرون في متابعة الوضع مع الطبيب نفسه، ومع إدارة المستشفى، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بشأن الاعتداء على الطبيب باسمه، وصباح باكر سيتم تحرير محضر آخر باسم "المنشأة الطبية".

وعن سبب الاعتداء بالضرب على الطبيب، قال إنه كان بسبب خلاف يحدث أحياناً بين الأطباء وبعض المرافقين بالمرضى، إلا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة أطبائها، ومقدمي الخدمة الطبية بصفة عامة.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، دانت الاعتداء على الطبيب في بيان رسمي صادر عن الوزارة فجر اليوم، مؤكدة أن جميع أفراد الفريق الطبي في كل مكان الذين يقدمون الخدمة للمريض المصري، هم أبناؤها وأنها مسئولة عن سلامتهم، متعهدةً بضمان كامل الحقوق القانونية والأدبية للطبيب.

ووجهت الوزيرة بتقديم كافة أوجه الرعاية للطبيب المصاب، وهو محتجز حالياً في المستشفى.