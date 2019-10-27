أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، حيث سيتم سحب وتقديم الاستمارات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين 3 نوفمبر.

وقال السعيد إنه جرى تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على الانتخابات بمراحلها المختلفة، برئاسة الدكتور عارف سيلمان عميد كلية الهندسة ببنها وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعضو من إدارة " I.T " بإدارة الجامعة للقيام بإدخال كافة بيانات العملية الانتخابية إلكترونيا، وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.

وأضاف رئيس جامعة بنها أنه سيتم تشكيل لجان فرعيه بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات، وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غيرالمرشحين.

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الانتخابات الطلابية بنزاهة وبشفافية كاملة.

وأشار المغربي إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة، ودون أي تدخل وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب، لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.