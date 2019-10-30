• تعاون لمدة خمس سنوات جديدة في صيانة وتحديث بوابات الدخول وأنظمة التذاكر لخطوط الخط الاول والثاني بالقاهرة

جددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التي تدير نظام مترو أنفاق القاهرة ، ثقتها في "إندرا" الاسبانية من خلال بدء تشغيل عقد صيانة أنظمة التذاكر للخطين 1 و 2 من لمترو الانفاق لمدة خمس سنوات، والذي بلغت قيمته 7 ملايين يورو.

وقد منحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو الشركة الاسبانية عقد تطبيق أنظمة بوابات الدخول وبيع التذاكر، والتي قد دخلت حيز التنفيذ في عام 2013، حيث كانت "إندرا" مسؤولة عن صيانتها منذ ذلك الحين، من خلال فريق عمل محلي يلبي احتياجات العملاء في مصر.

• تتيح "إندرا" حلول متطورة لتذاكر المترو تدمج جميع وحدات التحكم في العمليات والمبيعات مع موافقة الخدمات مع متطلبات المستخدمين وتقديم أفضلها، وخفض تكاليف الاستخدام والصيانة

وبفضل حلول التذاكر المتكاملة التي تقدمها الشركة، والتي تجمع بين جميع عمليات الخدمات والمبيعات، سيتمتع مرفق مترو الانفاق بالقاهرة بأقصى قدر من التحكم والوصول إلى المعلومات والمرونة بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين وعاداتهم، وبما يحسن من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وانخفاض كلفة استخدام وصيانة الأنظمة.

هذا وتتيح هذه الحلول الذكية السيطرة الكاملة من قبل ادارة مترو أنفاق القاهرة على إيرادات هذا المرفق الحيوي، حيث يتم تجنب الأخطاء البشرية وتقليل احتمالات الاحتيال بشكل كبير.

كما يسمح مركز التحكم في التذاكر بتوفير إدارة متكاملة لعمليات هذين الخطين، كما أن الشركة الاسبانية مستعدة لتوفير خدماتها للخط الثالث ايضا والذي تستكمله حاليًا، وأي خطوط جديدة أخري في المستقبل.

• إندرا: يتيح لنا هذا العقد فرصة كبيرة لتعزيز مكانتنا بالسوق المصرية وتقوية علاقتنا بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

ومع هذا العقد الجديد، أصبحت "إندرا" شريكًا فنيا لمرفق مترو القاهرة والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والتي ستستفيد من مزايا الحلول المتكاملة المقدمة مع إمكانيات التكامل والتشغيل البيني بما يؤهلها لتقديم خدماتها في الخطوط الجديدة لمشروع مترو الانفاق.

• مصر دولة ذات إمكانات كبيرة للنمو بفضل مشاريع البنية التحتية الضخمة في مجال النقل واتاحة استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتعمل "إندرا" علي تقوية مكانتها في مصر، البلد الذي يتمتع بإمكانات نمو كبيرة فضل مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطاع النقل واتاحة استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من بين تلك المشروعات الضخمة حفر انفاق الاسماعيلية تحت قناة السويس والتي من المخطط أن يتم تشييد مركزا تكنولوجي بها.

كما تضم ايضا مشروعات النقل الرئيسية الأخرى مثل القطار فائق السرعة بين القاهرة وأسوان، وتطوير وتأسيس البنية التحتية للعاصمة الادارية الجديدة وخطة تطوير منطقة المثلث الذهبي للتعدين على ساحل البحر الأحمر.

ويحتوي عرض "إندرا" الجديد لقطاع النقل، "إندرا موفا سولوشنز"، على مجموعة من الحلول التي تغطي الدورة الكاملة لمشاريع النقل الخاصة بعملاء الشركة: بداية من الهندسة والاستشارات إلى حلول التجميع والتشغيل والتحكم، والأمن، والاتصالات، وتحسين تجربة المستخدم وخدمات ما بعد البيع. بفضل جميع هذه الحلول، تنطلق "إندرا" لتعزيز ثقة عملائها بالخدمات المقدمة، والمصممة خصيصًا لكل مشروع، مع توفير نماذج تشغيل جديدة وصيانة تنبؤية للبنية التحتية للنقل والخدمات والتكنولوجيا.