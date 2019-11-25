قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابث، حيث تتلقى الدولة المصرية الطعنات واللعنات من البعض على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية بعد أن قدمت للقضية الكثير والكثير، موضحًا أن ذهاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بملف الانتخابات الآن ومصر في حالة عداء مع تركيا، وتركيا تعتبر العدو الرئيسي للعرب الآن، عليه علامة استفهام كبيرة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك تسابقا بين "فتح" و"حماس" على اللجوء لأردوغان، متسائلًا: "هل أصبحت قبلتكم الآن هي تركيا، لماذا حولتم قبلتكم لتركيا، هل يليق بالسلطة الفلسطينية وحركة فتح التاريخية أن تلجأ لتركيا؟، التاريخ لن يرحم أحد، ده عيب من أبو مازن، وعيب من إسماعيل هنية، الدولة المصرية لا تستحق إلا كل تقدير".

وأشار إلى أنه يشعر بغصة ومرارة من تصرفات السلطة الفلسطينية ومن حركة حماس، ويشعر بطعنة عندما يضعوا أيديهم في يد عدو مصر الأول، حيث إن ما قدمه أبو مازن والسلطة الفلسطينية إبان احتلال شمال سوريا كان جزءا من الصفقة، وتركيا الآن ترد الجميل للسلطة الفلسطينية بالهجوم على محمد دحلان، لإبعاده عن الانتخابات الفلسطينية.

"أردوغان" يعترف بتدخله في شؤون الدول

وأذاع الإعلامي مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعترف خلاله بالتدخل في شؤون الدول، حيث قال أردوغان خلال الفيديو: "لا يمكن لأحد أن يتصارع مع تركيا ولا يمكن لأحد أن يجعل دولتنا تركع، الصراعات التي خضناها في سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط وأفريقيا والبلقان والأعمال التي نفذناها في جميع أنحاء العالم هي أقوى دليل على ذلك".

كما عرض مقطع فيديو لميرال الكسينار رئيسة حزب الخير، تضمن رسالة قوية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث قالت "ميرال" الملقبة بالمرأة الحديدية، للرئيس التركى، تطلب من الشعب الصبر وأنه يصرف أكثر من مليوني ليرة يوميًا بالقصر الرئاسي.