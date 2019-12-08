قالت سهى، زوجة المطرب شادي الأمير، وأم الطفلين، إن والدهما هو من ألقاهما أسفل السلم، واليوم، قررت النيابة إعادة الطفلين لها مرة أخرى: "النيابة سمحتلي أني أستلمهم لأن مفيش حد أمين عليهم غيري أنا".

وأضافت "سهى"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن والدهما لا يصرف الأموال عليهما أو دفع ثمن إيجار الشقة، التي تقطنها: "رفض الدفع وقالي مليش دعوة.. وديهم الملجئ أو أرميهم"، موضحة أنها رفعت دعوى قضائية للإنفصال عنه: "ده قرار نهائي ومبقاش ينفع نكمل مع بعض بسبب إهمالة للأطفال".

جدير بالذكر، أن محمود جعيصة، محامي الفنان الشعبي شادي الأمير، أكد أن القضية الخاصة بـ"أطفال بير السلم"، تحولت لقضية للرأي العام، وذلك بعدما تداولها الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بأحدى البرنامج، أن القضية ذات بعد اجتماعي وليس جنائي، وذلك لالتزام الزوج بدفع النفقات، بينما لم ترفع الزوجة أية قضية تفيد برفض الزوج للانفاق على أبنائه، موضحًا أن "الأمير" فوجئ بتداول صور أبنائه، داخل إحدى العقارات في مدينة طنطا، بالرغم من كونهم في حضانة والدتهم.