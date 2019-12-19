فيلم قصير للجيش: أقسمنا على الدفاع عن مصر ضد أعداء الداخل والخارج

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع "يوتيوب"، منذ قليل، فيلماً قصيراً تحدث باللغة الإنجليزية، ومُترجم للغتين العربية والفرنسية تحت عنوان "عقيدة واحدة".

يأتي ذلك على هامش استضافة مصر لفعاليات الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن بـ"الاتحاد الإفريقي"، والتي انعقدت في العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 15 ديسمبر حتى 19 ديسمبر، والتي بدأت باجتماعات على مدار 3 أيام للخبراء بالدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، أعقبها اجتماع لرؤساء أركان الجيوش الإفريقية، ثم اختتمت اليوم بترأس الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لفعاليات الاجتماع على مستوى وزراء الدفاع والأمن بالقارة.

ووصف الفيلم، مصر بأنها "أرض تُصان فيها الكرامة والشرف على مر التاريخ".

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو الذي أنتجته إدارة الشئون المعنوية، إن رجال القوات المسلحة لا يعرفون الخوف، ولا يقبلون بالهزيمة، ولا يستسلمون لمهما كان، ولم يعطوا مصر ظهورهم مطلقاً، بل قدموا الكثير من التضحيات لصون تلك الأرض.

وأكدت القوات المسلحة، أن رجالها لديهم "عقيدة واحدة، وهي أن الله خلقهم على أرض مصر لحمايتها بأرواحهم".

وتضمن الفيلم القصير، لقطات من بطولات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، واستردادهم لشبه جزيرة سيناء من الاحتلال.

ووصفت رجال الجيش بأنهم رجال قلوبهم تتحدى الموت ولديهم وطنية تقشعر لها الأبدان، وأرواحهم متفانية، وعقولهم متشبعة بالتضحية، وأنهم أقسموا على الدفاع عن هذا البلد ضد الأعداء بالداخل والخارج.

وأشارت إلى أن رجال القوات المسلحة دمائهم روت أرض مصر، ويعيشون بشرف ويموتون بكرامة، وأنهم على قلب واحد، وروح واحدة، وعقيدة واحدة.

وتضمن الفيديو لقطات من الأسلحة الحديثة التي تمتلكها القوات المسلحة، وقيامها بأعمال الرماية في الأنشطة التدريبية المختلفة التي نظمتها القوات المسلحة من قبل.

https://www.youtube.com/watch?v=MI-dGeFIR9I&feature=em-uploademail