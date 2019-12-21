يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره مونتيري المكسيكي اليوم السبت 21 ديسمبر الحالي، بالمباراة السابعة لتحديد المركز الثالث ضمن بطولة كأس العالم للأندية

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الهلال ومونتيري في تمام الساعة 4:30 مساءً على استاد خليفة الدولي، ويمكنك مشاهدة المباراة على قنوات beIN Sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري، وAlkass Three HD بتعليق سمير اليعقوبي، وAlkass Six HD بتعليق منتصر الأزهري.

ومن المقرر أن يدير مباراة اليوم الحكم الدولي الروماني أوفيديو ألين هاتيجان، ويعاونه مساعد حكم أوكتافيان سوفري، ومساعد حكم سيباستيان أيوجين جيورجها، وحكم رابع عبدالقادر زيتوني.