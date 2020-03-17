الهيئة العامة للثروة السمكية: مصر رقم 6 عالميا في الإنتاج السمكي

قال خالد أحمد السيد رئيس الهيئه العامة للثروة السمكية، إن مصر تعتبر من الدول المتقدمه في العالم في إنتاج الأسماك، حيث أنها رقم 6 على العالم، مشيرا إلى أن الاستزراع السمكي يمثل 80%، من جملة الإنتاج.

وأضاف السيد أثناء لقاءه مع برنامج صباح الخير يا مصر، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المسطحات المائيه في مصر على الرغم من مساحتها الكبيرة، إلا أنها فقيره في إنتاج السمك، لهذا اهتمت الدولة بمشروعات بالاستزراع السمكي، كما أنشاءت كلية الزراعة أقسام خاصة للعمل في الاستزراع السمكي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة السمكية وإنشاء المزارع السمكية ووضع الإرشادات الخاصة للعاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير الأعلاف التي تحتاجها الأسماك.

وتابع رئيس الهيئه العامة للثروة السمكية، أن هناك مشروع ضخم تعمل عليه الهيئة حاليا، وهو عمل أقفاس بحرية للاستزراع السمكي، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وتنسيقها مع القوات المسلحة المصرية، وجرى اختيار أماكن محدده لوضع هذه الاقفاص في البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع تونس في هذا المشروع، وذلك لما لديه من خبره كبيرة في إنشاء الأقفاص السمكية، وأن هناك خبراء من تونس جاءوا إلى مصر، وتعاونوا في هذا المشروع كما حرص فريق من الهيئة لزياره تونس للإطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال، مؤكدا أن هذا المشروع سيجرى تطبيقه في البدء في مشروع شرق التفريعه بالبحر المتوسط.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مصر بها الكثير من الأنواع المختلفه من الأسماك بدرجات مختلفة وبالتالي هناك تنوع في الأسعار، ولا يجرى استيراد على الإطلاق أي نوع من أنواع الأسماك عدا الماكر ويل، الذي يجرى استيرادها من الخارج للفنادق وبعض ما يطلبه في السوق المحلي أم الأسماك العادية فأنها لا تدخل ضمن الأسماك المستورده على الإطلاق.