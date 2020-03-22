أمير الكويت: نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات 

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، "ستنتصر الكويت على الوباء وسنتجاوز هذه المحنة ".

وأضاف أمير الكويت،خلال كلمة لها حول مستجدات فيروس كورونا ،تنقله قناة "سكاى نيوز عربية"، لن نتوقف عن مواجهة الوباء حتى تنكشف الغمة " قائلا " أتفهم أسباب القلق لدى المجتمع الكويتي بسبب هذا الوباء و نسعى لتخفيف الآثار الجانبية للأزمة

وأكد أمير الكويت، "نركز في هذه المرحلة على حفظ الأرواح داعيا لاتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الاستجابة للتوجهيات الصحية .

وتابع أمير الكويت أن المخزون الغذائي والتمويني متوفر في البلاد منوها إلى أن التحديات تسلتزم الاستجابة للنداءات الصحية وأهمها تجنب التجمعات.

وقال أمير الكويت، "يجب الاستعداد لكامل التحديات ويجب أن يكون هناك استجابة شاملة وتعاونا عاما " قائلا " لا تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة الصحية"مؤكدا " نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات

وشدد أمير الكويت، "لا تهاون في مسألة التصدي لوباء كورونا موجها التحية لجميع العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء وأكد أمير الكويتأن التصدي لفيروس كورونا فرض نفسه كأولوية في البلاد

وأعلنت الكويت اليوم شفاء 12 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال 72 ساعة.

كما أعلنت الكويت عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة،