"إمداد الجيش": خصصنا طائرات لنقل الحالات الحرجة المصابة بكورونا

قال اللواء وليد حسين أبوالمجد رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، إنّه جرى تخصيص 11 جهاز تحليل عينات بالمعامل المركزية والمستشفيات العسكرية والمعامل الميدانية المتنقلة بإمكانيات تحليل حتى 2200 عينة في اليوم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف حسين خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، أنّه جرى تجهيز 1000 عربة إسعاف بينها 472 عناية مركزة بإجمالي طاقة إخلاء بواقع 4000 حالة يوميًا، بينها 400 عربة إسعاف لصالح دعم منظومة الإخلاء الطبي للقطاع المدني.

وتابع: "جرى تخصيص طائرات ضمن منظومة الإخلاء الطبي الجوي بالقوات المسلحة، لإخلاء الحالات الحرجة".