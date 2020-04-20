الوفد مهنئا الأقباط بعيد القيامة: تجمعنا علاقات طيبة تظهر في الشدائد

تقدم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وقال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحزب، إنّ المصريين مسلمين وأقباط يجمعهم نسيج وطني واحد، تتضافر فيه الجهود لعبور الأزمات التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أنّ جميع الأديان السماوية رسخت المبادئ السمحة التي تدعو للمحبة والسلام والخير بين الجميع، ونبذ العنف والتطرف وكره الآخر، ما دعم وحدة الشعب المصري وأصبح يدا واحدا في مواجهة الأزمات.

وأشار إلى أنّ الشعب المصري تجمعه أواصر طيبة تظهر في الشدائد، والهدف في النهاية هو حماية واستكمال خطوات بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة، دون التفرقة بين الجنس أو الدين أو النوع، فالجميع يعمل تحت لواء الوطن.

وطالب الهضيبي، جموع المصريين بالالتزام بالتعليمات الوقائية التي تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتقال العدوى، إلى جانب دعم الدولة ومساندة مؤسساتها في الأزمة، وجيشها الأبيض المنوط بمكافحة الوباء، وحماية صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم.