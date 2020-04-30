رئيس التدريب السابق بـ"الأوقاف": سألجأ للقضاء للحصول على مستحقاتي

شكا الدكتور أحمد تركي، مدير التدريب السابق بوزارة الأوقاف، مما وصفه بالتعنت الإداري وعدم صرف مستحاقاته.

وقال تركي في تدوينة على حسابه بالفيس بوك: "لأول مرة وبالمخالفة للقانون ودون سند من الواقع ودون وجه حق تم وقف راتبي ومستحقاتى المالية من قبل وزارة الأوقاف هذا الشهر والمستحقة في 20 إبريل 2020، وبذلك وصل التنكيل الإداري بشخصي إلى درجة تجاوزت حدود التصور كما تجاوزت القانون".

وتساءل: "فهل زيارتي إلى إفريقيا لنشر الوسطية ومكافحة التطرف والتجاوب مع مهام الدولة المصرية في إفريقيا مزعج يا سيادة الوزير؟ عامةً أنا فخور بالأداء الذي أديته كقوة ناعمة للإسلام الذي شوهته الجماعات المتطرفة والجمعيات القريبة منها والتي هيأت المناخ للإرهاب في مصر وإفريقيا!".

وتابع: "فخور أيضا بأداء مهامي الوطنية، وكل هذه الإجراءات الباطلة لم تعطلني عن أداء دوري ولن يكون هذا بإذن الله، أحتفظ بكامل حقوقي القانونية والقضائية".