تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، تسجيل 8 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في أربيل.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم، إنه "استمرارا للفحوصات والبحث، جرى تحديد 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد 19) في محافظة أربيل".

وأشارت الوزارة، إلى أن 7 مصابين من سكنة حي "سيتاقانه" نتيجة مخالطة مصاب سابق، بينهم 3 نساء و4 أطفال، مضيفة أن المصاب الثامن شاب من سكنة قضاء سوران ولم يتم تحديد مصدر الإصابة حتى الآن.

تسجيل 7 إصابات جديدة بالوباء في أحد أحياء كركوك الشمالية

وأعلنت دائرة صحة "بغداد- الكرخ"، في بيان، أن مختبرات الدائرة سجلت 7 إصابات جديدة بكورونا المستجد، كما أعلن مصدر في دائرة صحة كركوك تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا المستجد في أحد أحياء كركوك الشمالية.

وأوضح المصدر، أن التحاليل التي أجريت اليوم أثبتت إصابة 7 من عائلة مصاب في حي بنجا علي؛ ليصبح عدد المصابين الآن في كركوك 12، وعدد حالات الشفاء 26 بالإضافة إلى حالتي وفاة.