رئيس الشؤون الوقائية بالصحة يستعرض الموقف الحالي لكورونا بالشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، ورئيس اللوائح الصحية الدولية، يرافقه فريق من الإدارة المركزية بالوزارة.

تضمن اللقاء استعراض الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" بالمحافظة، وتم عقد اجتماع فيديو كونفرانس مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة لمناقشة خطة العمل، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة بالإدارات لمواجهة انتشار الفيروس.

عقب ذلك توجه وكيل الوزارة ومدير الإدارة المركزية والفريق المرافق ووكيل المديرية لمستشفى العزل بالزقازيق التي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، وذلك للاطمئنان علي تقديم الخدمة الطبية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة، مع مؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم لاستكمال العمل بكفاءة عالية.

كما تم تفقد مكان آخر تابع لمديرية التربية والتعليم، والمدرج ضمن الخطة البديلة، للتأكد من مدى جاهزيته لتخصيصه كمستشفى عزل في حالة الاحتياج، وتم تفقد الغرف المختلفة بالمبنى المكون من 4 أدوار.