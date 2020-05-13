الإفتاء توضح علامات ليلة القدر

أوضحت دار الافتاء المصرية، علامات ليلة القدر والمنتظرة في الـ10 الآواخر من شهر رمضان الجاري، وذكرت أنها ليلة وترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأشارت الصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن علاماتها طلوع الشمس بدون شعاع، وذلك لما ورد في حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم حين قال: "أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا" (رواه مسلم)، وحديث آخر للرسول قال فيه: "هِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا" ورواه ابن حبان.

ولفتت بعض الأحاديث التي رويت عن الرسول قوله بأن ليلة القدر "كَأَنَّهَا طَسْتٌ"، و الطست هو النحاس الأبيض، ويعني طَلْقَةهي الطَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد، أما بَلْجَةٌ فتعني مشرقة، واستكملت حول العلامات:

وأضافت الدار: يقال بأن المطلع على تلك الليلة يرى كل شيئ ساجدًا، كما قيل بأن المطلع عليها سيري الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة، ويقال أيضًا أنه سيسمع سلامًا أو خطابًا من الملائكة، ويقال باستجابة دعاء من وفق لها.

وأكدت الدار، أن ليلة القدر يوم 21، ستبدأ من مغرب الأربعاء 20 رمضان وتنتهي فجر الخميس 21 رمضان، فيما تتوقع ليلة الـ23، ببدايتها مع مغرب الجمعة 22 رمضان وانتهائها فجر السبت 23 رمضان، بينما تبدأ ليلة 25 مع مغرب الأحد 24 رمضان وتنتهي فجر الاثنين 25 رمضان، أما ليلة الـ27 فستبدأ مع مغرب الثلاثاء 26 رمضان وتنتهي فجر الأربعاء 27 رمضان، وتبدأ ليلة 29، مع مغرب الخميس 28 رمضان وتنتهي فجر الجمعة 29 رمضان.

وذكرت دار الافتاء، أن دعاء ليلة القدر لمن أدركها هو "اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا".