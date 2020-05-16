أمطار رعدية في الوادي الجديد

شهدت مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهدت عدد من المناطق الأخرى سحب كثيفة حجبت أشعة الشمس.

وكانت محافظة الوادي الجديد، استعدت لتقلبات الطقس من خلال لجنة الأزمات والكوارث.

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى، تزامناََ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم.