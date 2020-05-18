رئيس البرلمان: بدون إصلاح القطاع العام مش هيبقى عندنا فلوس ندفع رواتب

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال الجديدة، إن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو دعم خطة الدولة في إصلاح القطاع العام، والإصلاح هو الطريق لتطوير إمكانيات العمال حتى يصبحوا مثل قرنائهم في كوريا واليابان.

وأضاف عبد العال: "عايز العامل ياخد 10 آلاف جنيه، ويبقى ليه تأمين صحي جيد، والوسيلة لذلك هو إصلاح القطاع العام، لذلك لا يجب على الإطلاق التعامل مع مشروع القانون بنفس شعبوي أو ايدلوجي، فالدفاع عن العمال يقتضي الدفاع عن الشركات، وبالتالي لا داعي لاستخدام كلمات مثل دبح العمال أو تصفية القطاع العام، فالفلاح والعمال ظهير الدولة".

وتابع عبد العال: "الوزير جي من وظيفة يتقاضي مرتب جيد جدا، وجاء لوظيفة وزير قطاع الأعمال ليساعد في إصلاحه، لذلك فالإصلاح لابد منه، وإذا لم يتم ذلك لن تتبقى أموال لدفع مرتبات العمالة بدون دعم الدولة".