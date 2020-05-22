مصر تنضم لنداء عمل دولي للتخفيف من آثار كورونا على تحويلات المهاجرين

أعلنت وزارة الخارجية أن مصر انضمت إلى نداء عمل دولي من المقرر إطلاقه، اليوم، يدعو للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على التحويلات المالية للمهاجرين وأسرهم وبلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المؤسسات الدولية والدول على رأسهم سويسرا وبريطانيا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية داخلياً وخارجياً للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشاركورونا المستجد، بما في ذلك الحد من انعكاساتها السلبية على العمالة المهاجرة والتحويلات المالية للمهاجرين.

ويهدف النداء إلى زيادة الوعي بالآثار المشار إليها مع دعوة جميع الأطراف المعنية بقطاع التحويلات والمؤسسات الدولية لاتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف منها.

وذكرت الخارجية، أن مصر حرصت على أن تكون من أوائل الدول المنضمة لهذا النداء الدولي لتسليط الضوء على تضرر العمالة المهاجرة، ومن بينها العمالة المصرية في الخارج، من الإجراءات السلبية المرتبطة بأزمة كورونا المستجد ولجذب اهتمام المجتمع الدولي للتعامل مع الآثار السلبية للأزمة على العمال المهاجرين وأسرهم ودولهم ووضع الموضوع ضمن مجالات الاهتمام ذات الأولوية.