القناة تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات بالعالم: على متنها 24 ألف حاوية

أعلنت وزارة النقل، استعداد هيئة قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري HMM.

وتبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترا، وتم بنائها في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية.

وسيتم تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن.

ويعد الخط الملاحي "HMM" يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية و تستخدم تلك الباخرة لخدمة خط آسيا إلى أوروبا، ولم يستجيب الخط لدعوات المرور من طريق رأس رجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.

جاء ذلك في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.

ويأتي ذلك في إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي "HMM" ووكلاء الخط "شركة كادمار للملاحة" على هامش المشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بالعاصمة البريطانية لندن منذ عدة أشهر.

وتناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي أصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية.

وأشارت وزارة النقل، إلى حزمة القرارت التي أصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.

وأصدرت وزارة النقل القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ).