زايد: أجرينا أكثر من 10000 تحليل pcr للأطقم الطبية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة لديها بروتوكول واضح للتعامل مع الأطقم الطبية ضمن جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ اليوم الأول.

وأضافت خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "حجزنا أكثر من 20 سريرا في كل مستشفى عزل خاصة بالأطقم الطبية، ويحصلون على أعلى مستوى من العلاج، والعالم كله يحمي الأطقم الطبية بمستلزمات الوقاية فقط، ونحن نزيد عليها تحليل الفحص السريع وpcr، وأجرينا أكثر من 10 آلاف تحليل pcr لهم حتى الآن".

وتابعت أن القيادة السياسية تدعم الأطقم الطبية وتوفر لهم الحماية.