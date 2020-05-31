طبيب يحذر من الاستهتار: مشتبه في إصابتهم بكورونا حضروا عملية ولادة.

انتقد الدكتور أحمد شرابي اخصائي الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ استخدام قناة الجزيرة القطرية لصورة له ومنشور كتبه لتحذير المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام الناس أن هناك كارثة في مصر.

وقال شرابي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، إنه لاحظ أن عدد من المعزولين والمشتبه في اصابتهم بكورونا من المخالطين يتحركون بحرية ولا يعزلون أنفسهم محذرًا من خطورة ذلك.

وأوضح شرابي أنه قصد من منشوراته عبر "فيسبوك" التحذير من الاستهتار والتأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والجسدي.

وحكى شرابي عن موقف تعرض له بعدما عرف أن بعض الأشخاص المخالطين يعانوا من الأعراض ثم فوجئ بوجودهم عند حالة ولادة ذهب ليولدها: "مفيش التزام ومنظر مرعب فعلا" مطالبًا المواطنين باغلاق أبوابهم على أنفسهم.