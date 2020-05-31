44 يوما على انطلاقها.. ماذا قدمت الأوقاف في الدعوة الإلكترونية؟
11:12 ص | الأحد 31 مايو 2020
في 17 أبريل الماضي، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.
الأوقاف أكدت أنّ الإدارة لن تكون فقط مرتبطة بالظروف الراهنة، بل سيكون عملها مستمرا، وسيتم التوسع فيها، نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات، حتى لا يتخطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني .
وقدمت الوزارة حصاد 44 يوما علي انطلاق الدعوة اإلكترونية، كما يلي:
- 8 برامج دعوية متميزة إلكترونية وتلفزيونية وإذاعية.
- 3 مسابقات كبرى متنوعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة.
- استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
- نشر 76 كتابًا وموسوعة باللغة العربية و79 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية.
- إطلاق صفحة "وعي" عبر فيس بوك، لتكثيف ونشر الخواطر والرسائل والأعمال الدعوية على نطاق واسع.
- إطلاق قناة "منبر التجديد" الصوتية على التليجرام لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية.
- نشر المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على قناة "منبر التجديد" على يوتيوب.
- نشر المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على قناة "منبر التجديد" الصوتية على ساوند كلاود، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية.
- نشر 17 كتابًا من خلال تطبيق "وعي" لأجهزة الأندرويد، من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إضافة إلى العديد من البرامج المرئية والمسموعة والمقالات المقروءة.
- نشر عدد من رسائل الأوقاف المترجمة للعالم بلغت 6 رسائل باللغات الأجنبية المختلفة.
- نشر 22 رسالة دعوية لشباب الأئمة وقيادات وزارة الأوقاف على صفحة وعي وقناة منبر التجديد على يوتيوب.
- البرامج التلفزيونية، كبرنامج حديث الساعة، على القناة الفضائية المصرية والثانية والنيل الثقافية، وبرنامج في رحاب القرآن الكريم، على القناة الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف وبرنامج ملتقى الفكر الإسلامي، على قناة النيل الثقافية، والفقرة الدينية ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية، وبرنامج (كن صحابيًّا)، على قناة النيل للأخبار.
- بث عدد من الأمسيات الرمضانية على موقع الوزارة، وبث جميع البرامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، من خلال صفحات الوزارة والجهات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
- المشاركة في البرامج الإذاعية التي تم بثها عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، مثل برنامج خاطرة دعوية وبرنامج في رحاب القرآن الكريم.
- نشر عددي شهري رمضان وشوال 1441هـ من مجلتي (منبر الإسلام) و(الفردوس) إلكترونيًّا واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
- تنظيم عدد من المسابقات التشجيعية والتي تمت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة حيث تم إطلاق 3 مسابقات خلال شهر رمضان الماضي.
- التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبث سلسلة "رسائل إيمانية" قدمها للشباب نخبة من شباب أئمة الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تم رفعها على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف والبوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.
- التعاون مع وزارة الثقافة، إذ أتاحت وزارة الثقافة كتب سلسلة للاطلاع عليها ضمن مبادرة (الثقافة بين إيديك) وشملت 15 مؤلفًا.
- زيادة عدد المتابعين لموقع وزارة الأوقاف، حيث زاد عدد المتابعين لموقع الوزارة خلال الشهر الفضيل نحو 800 ألف متابع، ليصل إجمالي عدد المتابعين إلى (24,850,515) متابعًا.
- زاد عدد المشتركين في صفحة الوزارة على فيس بوك نحو 60 ألف مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين (1,158.000) مشترك.