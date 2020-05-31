44 يوما على انطلاقها.. ماذا قدمت الأوقاف في الدعوة الإلكترونية؟

في 17 أبريل الماضي، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.

الأوقاف أكدت أنّ الإدارة لن تكون فقط مرتبطة بالظروف الراهنة، بل سيكون عملها مستمرا، وسيتم التوسع فيها، نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات، حتى لا يتخطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني .

وقدمت الوزارة حصاد 44 يوما علي انطلاق الدعوة اإلكترونية، كما يلي: