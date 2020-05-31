اختيار باحثة بمدينة زويل عضوا في أكاديمية الشباب العالمية

أعلنت أكاديمية الشباب العالمية (GYA)، اختيار الدكتورة منة الله الصيرفي، باحثة في مجال الوراثة بمركز علوم الجينوم بمدينة زويل، عضوا في أكاديمية الشباب العالمية، في الفترة من يونيو 2020 وحتى مايو 2025.

وتقوم أكاديمية الشباب العالمية(GYA) ومقرها ألمانيا، بتمكين الباحثين الشبان لإدارة حوار دولي متعدد التخصصات بين الأجيال، بهدف جعل عملية اتخاذ القرار شاملة وقائمة على الأدلة، وتتراوح أعمار الأعضاء بين 30 و40 عاما، ويجب أن يكونوا حصلوا على درجة الدكتوراه قبل 3 إلى 10 سنوات، وأن يكونوا في المراحل المبكرة من الوظائف الأكاديمية المستقلة.

ويؤدي الانضمام لعضوية الأكاديمية، إلى تقوية مهارات القيادة بالنسبة للأعضاء وبناء شبكة عالمية دائمة، ما يفيد العضو والمؤسسة التابع لها.

وحصلت الصيرفي على زمالتين من موسسة "لوريال-يونسكو" للمرأة في العلوم، وشاركت في مؤتمر "لينداو" العالمي بمنحة من COMSTECH في 2018، كما أنّها زميلا في منتدى "Next Einstein Forum"، كما حصلت على عدة منح محلية ودولية من جهات مانحة مثل ICGEB, STDF, ASRT و ASRT-BA، وعلى درجتى الماجستير والدكتوراه في علم البيولوجيا الجزيئية من جامعة "هايدلبرج" في ألمانيا.

وتهدف أبحاث الصيرفي لاكتشاف وظائف جديدة للجينات ومعرفة كيف يؤدي تلف هذه الجينات للاصابة بالأمراض، ومن المتوقع أن تحدث نتائج هذه الأبحاث تأثيرا ايجابيا في تشخيص وعلاج الأمراض في إطار الطب الشخصي.