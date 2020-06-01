طبيبة روسية في مصر ترد على إساءة الفتاة الكويتية: شعب "المحروسة" رجالة

أعربت "صافيا" أخصائية طب نفسي للأطفال وتحمل الجنسية الروسية عن غضبها عندما شاهدت فيديو لفتاة كويتية وهي تسيء لمصر قائلة: "مصر أم الدنيا وشعبها رجالة".

وقالت "صافيا"، لـ"الوطن"، إنها تقيم في الغردقة منذ 18 عاما ومتزوجة من شاب مصري يدعى "صدام أحمد" ولديهم 3 أطفال نشأوا على الأخلاق المصرية وحب مصر وشعبها قائلة: "لم أشعر بنفسي من شدة الغضب عندما شاهدت فيديو الفتاة الكويتية المغمورة وهى تسيء لمصر وشعبها الرجال، وبدون تفكير سجلت الفيديو المتداول لي على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تطاولها"، مؤكدة أنها تحب مصر وشعبها، ويكفي أن الغردقة يعيش بها أكثر من 18 جنسية مختلفة ولم يشتكِ أحد منهم يوما ما بل الكل يعشقها.

وكشف "صدام أحمد" مصري الجنسية، زوج الطبيبة الروسية، أنهما متزوجان منذ 18 عاما، ولديهما ثلاثة أولاد هم نور 12 عاما، وإيوان 7 أعوام، وأمير 3 أعوام، مؤكدا أنها تعشق مصر وعندما شاهدت فيديو الفتاة الكويتية حزنت بشدة وطلبت مني أن تسجل فيديو للرد عليها ولم أمنعها لمعرفتي بحبها لمصر.

وأشار صدام لـ"الوطن"، إلى أن "صافيا" تعشق كل ما هو مصري وكانت تحب أغنية تامر حسني "الأصل مصري"، ودائما تردد كلماتها في المنزل مع الأولاد حتى حفظها الجميع، وكانا يتابعان سويا برامج ومسلسلات شهر رمضان وأعجبها مسلسل "الفتوة" لما فيه من أجواء مصرية وكانت دائما تستمع بجملة "الله" والتي كان يقولها الممثل أحمد صلاح حسني في الحلقات.

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو على صفحات فيس بوك لسيدة روسية الجنسية تعمل طبيبة أطفال وتقيم في الغردقة منذ 18 عاما ترد فيه على تطاولات الفتاة الكويتية ضد الشعب المصري.

وكانت فتاة كويتية أثارت غضب الشعب المصري عقب إذاعتها فيديو مباشرا على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، الجمعة، وصفت فيه الشعب المصري بأوصاف بذيئة، ما استفز إحدى السيدات التي تحمل الجنسية الروسية، فقررت الرد على هذه السيدة.

وأكدت الروسية، وتدعى "صافيا" تقيم في الغردقة منذ 18 عاما، تعمل طبيبا نفسيا للأطفال، أن المصريين المقيمين في الكويت، هم الأطباء والمعلمون، مشيرة إلى أن المصريين إذا تركوا الكويت لا يستطيع أحد أن يعيش بها.

وأشارت إلى أن مصر يجتمع فيها ويعيش بها جميع الجنسيات الأوروبية والعربية ولم يقُم مصري بإيذاء أحد منهم، مؤكدة أن مصر فعلا "أُم الدنيا" ووصفت المصريين بأنهم أرجل شعوب العالم.