تأجيل معرض "أوتوماك فورملا" مصر الدولي للسيارات إلى 2021

أعلنت شركة إنفورما ماركتس للمعارض مصر، المنظمة لمعرض أوتوماك فورمیلا للسيارات، تأجیل النسخة السادسة والعشرون من المعرض، الذي كان من المقرر أن یقام ھذا العام من 17-20 یونیو 2020 في مركز مصر للمعارض الدولیة، حتى عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها أن في ضوء الأزمة التي سببھا فیروس كورونا المستجد، تأتي الأولویة القصوى لصحة وسلامة جمیع المشاركین في المعرض من الموظفین والزوار و الشركاء والعملاء.

وأضافت: "لا يزال معرض أوتوماك فورمیلا ملتزم بتنظیم حدث استثنائي في عام 2021 للاحتفال بعصر جدید لصناعة السیارات، من خلال إضافة عناصر الإبداع والابتكار والترفیه، لقد حرصنا على إیجاد تواریخ بدیلة ملائمة لتنظیم المعرض ھذا العام".