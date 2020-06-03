العمل الأخير.. بدير مصدوم من وفاة عبدالرحيم: كان لسه معايا في اللوكيش

عن عمر 59 عاما، توفي الفنان علي عبدالرحيم، رحل تاركا إرثا فنيا قيمته 90 عملا في السينما والمسرح والتلفزيون.

"يا أنا يا جدو".. يعد آخر عمل شارك به الفنان ولكنه ما زال قيد التنفيذ حاليا، والذي يؤدي بطولته الفنان أحمد بدير، ومن إخراج عادل الأعصر وتأليف فتحي الجندي.

يروي الفنان أحمد بدير لـ"الوطن"، أن الراحل علي عبدالرحيم صديق عمره، حيث بدأت صدقتهما قبل 35 عاما بعد أن تعرف كل منهما على الآخر من العمل في الوسط الفني، "كان شخصا جميلا، محبوب، ومرح، وأدواره كانت دائما متميزة ويبدع فيها".

وعن كواليس آخر عمل لعبدالرحيم، قال بدير إن الفنان الراحل اشترك معه في مسلسل "يا أنا يا جدو"، والذي يجري تصويره في العام الحالي، "عبدالرحيم صور بعض المشاهد كنت متواجد معاه في نفس اللوكيشن وشفته وكان متألق كعادته".

وتابع أن علي عبدالرحيم، كان يعاني من وعكة صحية خلال الأعوام الماضية، إذ تعرض لجلطة ولكنه بدأ في التعافي وتحسنت صحته كثيرا، "لكن خبر وفاته كان صدمة كبيرة لي لا زلت غير قادر على استيعابها".