خليك في البيت.. 4 تطبيقات خدمية تساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بكورونا

بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اضطر الكثيرون إلى البقاء في المنزل، وهو الأمر الذي يتعارض مع الحياة اليومية، ولكن مع التكنولوجيا أصبح بالإمكان دفع الفواتير وحجز تذاكر القطارات أون لاين، من خلال التطبيقات التي يمكن تحميلها على جهازك..

تستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أهم التطبيقات التي قد تحتاجها ويجب أن تحملها على هاتفك، في السطور التالية..

تطبيق صحة مصر

اتخذت وزارة الصحة بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة وعي الجمهور ضد الفيروس، ومنها تطبيق صحة مصر.

ويهدف التطبيق ليكون المواطن على اطلاع دائم بكل ما هو جديد من فيروس كورونا، وهو برنامج موثوق، إذ إنّ جميع المعلومات والبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

ويمكن تحميل التطبيق من جوجل بلاي للأندرويد، ومساحته صغيرة لا تتعدي 10 ميجا، كما أنّه لا يحتاج إلى إنترنت بشكل دائم، لكن احرص على تحديث التطبيق أولا بأول لتصلك أحدث المعلومات والبيانات.

تطبيق جهاز حماية المستهلك

أعلنت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، عن توافر تطبيق خاص بالجهاز للهواتف الذكية، ويمكن تحميله على جميع الهواتف، من أجل التسهيل على المستهلك، وفيما يلي تقدم "الوطن" لقرائها طريقة التسجيل في التطبيق، والخدمات التي يقدمها:

خطوات التسجيل في تطبيق حماية المستهلك

تحميل التطبيق من المتجر الخاص بهاتفك، الضغط على اشتراك، والأمر يحتاج إلى كتابة رقم الهاتف والرقم القومي والتأكيد عليها.

بالإضافة إلى إنشاء كلمة السر، وتأكيدها.

ثم إدخال الاسم بالكامل، و تسجيل عنوان المستهلك.

وأخيرا الضغط على تسجيل.

لخدمات التي يقدمها تطبيق حماية المستهلك

يقوم التطبيق بتزويد المستهلك بالمعلومات والنصائح عن السلع والخدمات المعروضة بالسوق المصري.

يزود التطبيق المستهلك بالأخبار الخاصة بجهاز حماية المستهلك، ومراقبة الأسواق.

يمكن للمستهلك تقديم الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك من خلال هذا التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية متابعتها من أي مكان.

تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عداد المياه

أطلقت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي تطبيق جديد تحت اسم "قراءتي" والذي يهدف إلى تسجيل قراءة عداد المياه اونلاين، خاصة بعد منع الموظفين من قراءة العدادات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه من تطبيق قراءتي

بعد تحميل التطبيق، سيكون عليك إدخال بيانات المسجلة على فاتورة المياه وهي

اسم العميل، رقم الاشتراك، الشركة التابعة، الرقم القومي، رقم الهاتف، بالإضافة إلى اختيار كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى.

بعد فتح التطبيق سيتمكن العميل من ادخال قراءة العداد شهريًا، بكل سهولة.

تطبيق سكك حديد مصر

يستهدف هذا التطبيق إمكانية الاستعلام عن مواعيد القطارات، وحجز تذاكر من خلال تحميل تطبيق "سكك حديد مصر" هو متاح لجميع الأجهزة الذكية، من خلال المتجر أو نظام IOS.

ويمكن الاستفادة من كالآتي..

تسجيل الدخول: بإدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، وكلمة السر، أو تسجيل مستخدم جديد.

الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحج الالكتروني أو بالمحطات.

يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار ويمكن الضغط على درجة السفر ليتم الانتقال إلى صفحة الحجز.

يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة، للبدء في إجراءات الحجز.

اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

يتم إدخال أسماء المسافرين والرقم القومي، ويتم اختيار المقاعد آليا وليس يدويا.

إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

بعد نجاح عملية السداد يظهر للراكب بيانات الحجز وبالضغط على المقعد تظهر التذكرة.

ويتيح التطبيق للراكب إمكانية تقديم مقترحات أو شكاوى.

ومن خلال الضغط على أيقونة رحلاتي، يمكن البحث عن الرحلات وإلغاء الحجز.