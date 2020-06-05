خليك في البيت.. تفاصيل مبادرة التأهيل اللغوي للأطفال من "الشباب"

حرصت وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الحظر المنزلي، منع التجمعات، ودعم الفئات الصغيرة في السن.

نظمت الإدارة المركزية للطلائع، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، المبادرة الشبابية للتأهيل اللغوي للأطفال "BTL juniors".

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، اللغات المتاح بها التأهيل، الفئة العمرية المسموح لها بالاشتراك، وطريقة التسجيل في المبادرة، وفقا لما نشرته الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل المبادرة

ـ التأهيل اللغوي أصبح أهم متطلبات العصر، التي لابد أن يتقنها الأطفال، بالاضافة إلى تنمية مهارتهم الحياتية، وشغل أوقات فراغهم بالمنزل بما يفيدهم.

ـ يميل الأطفال في السن الصغير إلى التعلم بطريقة التلقين المباشر، لذلك قررت الإدراة المركزية للطلائع تقديم المعلومات إليهم بطريقة مختلفة، بشكل جديد متميز.

اللغات المتاحة ضمن المبادرة

ـ تنفذ المبادرة الشبابية "BTL juniors" للتأهيل اللغوي للأطفال في اللغة "الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، التركية، الإسبانية" أونلاين للمرحلة العمرية من 10 إلى 14 عاما.

طريقة الاشتراك في المبادرة

ـ يتم الاشتراك في المبادرة من خلال الضغط هنا.

الهدف الأساسي للمبادرة

- ربط اللغة بالحياة العملية للطفل من خلال تغيير مفهوم أن اللغة مجرد كلمات وقواعد في كتب إلى أنها لغة تواصل يستخدمونها في حياتهم اليومية.

- إعطاء الطفل مساحة أكبر للمشاركة والتفاعل والتعبير عن نفسه وآرائه .

- استغلال الطفل للتكنولوجيا وأدوات التواصل التي تشغل حيز كبير من يومه في تعلم أشياء مفيدة وممتعة.